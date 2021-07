Hubert Bruls merkt ‘trots en lichte weemoed’ bij voorlopig einde aan coronacrisis

En dan staan er opeens agenten in je gang: SSH& pakt overlast studenten­flats hard aan en geeft politie de sleutels

2 juli NIJMEGEN - Verhuurder SSH& gaat hard optreden in twee overlastgevende studentenflats in Nijmegen-Oost. Er wordt voortaan actief gecontroleerd en indien nodig boetes uitgedeeld. De politie heeft zelfs een sleutel gekregen om toegang te krijgen tot de panden én de gangen. Studenten zijn boos en voelen zich aangetast in hun privacy.