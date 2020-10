Hubert Bruls: ‘Waarom wel ontheffing voor theater en niet voor voetbal? Tikje elitair’

,,Ga naar de kermis mensen! Het is er gezellig zag ik vrijdag. Fijne attracties, ouderwetse sfeer, je kunt er een oliebol krijgen. Zelf heb ik nog een beer gewonnen bij de schiettent. Al kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ik die vooral kreeg als troostprijs.



,,Ik ben blij dat we de stadskermis op het Nyma-terrein door kunnen laten gaan. Ook nu de corona-maatregelen aangescherpt zijn. Ik kan me namelijk voorstellen dat mensen niet begrijpen waarom een paar theaters ontheffing krijgen van de strengere regels, terwijl bijvoorbeeld voetbalstadions wél dicht moeten.



,,De uitzonderingsmogelijkheid voor ‘belangrijke gebouwen’ van het kabinet, vind ik niks. Als je ziet hoe het uitpakt komt het willekeurig over. Een tikje elitair. Juist daarom is het goed dat óók de Nijmeegse kermis gewoon door mag.’’