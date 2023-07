Hubert! Hubert! Faberplein ontploft voor zingende burgemeester Bruls

Sanne en Bram van Tuinwereld zetten barbecue­dief online: ‘We hebben alles, maar de politie doet niets’

De dief van een peperdure Bastard-barbecue is volledig in beeld bij Sanne en Bram Gommers, de jonge eigenaren van Tuinwereld in Wijchen. Maar de politie greep nog niet in. Dus kwamen ze zelf in actie: ,,Wij werken hier elke dag keihard en een ander rijdt voor je neus met je boterham weg.”