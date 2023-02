Hubert maakt straks plaats voor Hazenpark: een wijk met 175 woningen

Vijfdaagse ov-sta­king in Nijmegen: dit zijn de lessen van dag één

Simpelweg gokken op een bus die rijdt, terwijl zo’n driekwart van het personeel staakt? Een risico, blijkt maandag in Nijmegen. Wat kunnen reizigers dán het best doen om op school of op het werk te komen? Dit zijn na dag één de lessen van de vijfdaagse ov-staking.

6 februari