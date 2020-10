Hugo de Jonge lanceert corona-app in Nijmegen: ‘Ik ben heel trots’

pollNIJMEGEN - Minister Hugo de Jonge heeft zojuist in Nijmegen de applicatie Coronamelder gelanceerd. Deze app is vanaf nu voor iedereen in Nederland te downloaden en te gebruiken.

Als je positief op het coronavirus wordt getest, kan iedereen bij wie je langer dan een kwartier dicht in de buurt was op de hoogte worden gesteld. Die mensen krijgen dan het advies om in quarantaine te gaan of zich te laten testen bij klachten.

Tijdens de prestentatie zei De Jonge: ,,Ik ben heel trots. Het is een mooi product dat met kop en schouders boven andere apps uitsteekt.”



De minister benadrukt het belang van de app. ,,Het is belangrijk om elkaar te beschermen. Je loopt op dit moment onbewust risico. Daarom is het echt goed als zoveel mogelijk mensen deze app downloaden. Het virus houdt echt heel erg huis.”

Poll Nu Coronamelder overal beschikbaar is, moet iedereen de app ook gaan gebruiken Eens

Oneens Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Nu Coronamelder overal beschikbaar is, moet iedereen de app ook gaan gebruiken Eens (70%)

Oneens (30%)

De Winter onder de indruk

In een toelichting stelde voorzitter Carl Moons van de begeleidingscommissie dat in een ideale wereld mensen die een melding krijgen van de app, zich zo snel mogelijk laten testen.

,,Maar nu we bijna 6000 besmettingen op een dag hebben, moeten we constateren dat we daar de mensen niet voor hebben. Advies aan mensen die wel een melding hebben maar nog geen klachten is dan ook: neem jezelf in acht, blijf zoveel mogelijk thuis.”

Brenno de Winter, IT-specialist uit Ede, heeft als luis in de pels mee mogen kijken met de ontwikkeling. Hij is onder de indruk van app. ,,Ik ken geen product op een telefoon waar kritischer naar gekeken is. De app is gebruiksvriendelijk én veilig.”



De app is de afgelopen maanden al uitgeprobeerd in Gelderland en was al sinds was half augustus klaar voor gebruik. Maar een wet om het gebruik van de app te regelen moest nog door de Eerste Kamer. Dat gebeurde afgelopen dinsdag; daarmee was de weg vrij voor de landelijke aftrap van vandaag.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.