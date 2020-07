Huh, hoe komt die oplichter aan mijn nummer? En meer over de enorme groei van WhatsAppfraude

Café TweeKeer­Bel­len mag weer open van gemeente: op kruk blijven zitten en bestellin­gen aan tafel

13:39 NIJMEGEN - Café TweeKeerBellen in de In de Betouwstraat in Nijmegen mag weer open. De kroeg moest vorige week donderdag dicht van de gemeente, omdat bezoekers zich niet aan de coronaregels hielden.