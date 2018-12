‘Huh waar ben ik?’: Slapende fietser in Nijmegen was na het stappen maatjes kwijtgeraakt

Dronken

Weer wakker leek de man zodanig in orde dat hij zijn weg kon vervolgen. Tot stomme verbazing van de agenten kwamen ze de fietsende student twee uur later opnieuw tegen. Ditmaal in de wijk Malvert in Nijmegen-Zuid. Dat hij de agenten al eerder had ontmoet kon hij zich niet meer herinneren. De student was driftig op zoek naar het huis waar hij zou overnachten. Het adres? Helaas. Dat wist hij niet meer. Zijn vrienden even bellen? Dat ging niet. Zijn telefoon was zojuist stukgevallen. Dronken had hij het mobieltje uit zijn vingers laten glippen.