Huis Nijmeegse Doro beklad met ‘Z’: ‘Ik denk dat het met mijn Oekraïense vlag te maken heeft’

Ze zag het toen ze haar twaalf gasten, allemaal lopers die bij haar hadden gelogeerd, zaterdagochtend uitzwaaide. Op de ruit van haar voordeur aan de Barbarossastraat in Nijmegen-Oost is een witte ‘Z’ gespoten en op de muur aan weerszijden ook een ‘Z’.



De ‘Z’ is het symbool van de Russische invasie in Oekraïne. De letter staat op militaire voertuigen, maar wordt ook gebruikt als teken van steun aan de invasie. Waar de ‘Z’ precies voor staat, is onduidelijk.