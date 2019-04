Huis raakt onbewoonbaar na felle brand in Nijmegen

Horrorgame naar Nijmegen: ‘Elders kwamen sommigen jankend de deur uit’

15 april NIJMEGEN - Niet voor tere zieltjes. Zoveel is wel duidelijk over het horrorspel The Kidnap, dat volgende maand zijn première beleeft in het Nijmeegse Vasim-gebouw. Een soort escaperoom 2.0. Durf-als moeten er rekening mee houden in de houdgreep genomen te worden, meegesleept, vastgebonden en opgesloten.