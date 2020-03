Huisarts in maanpak om burger, collega's en zichzelf te beschermen tegen coronavirus

NIJMEGEN - Een van zijn patiënten was deze week niet voorbereid. ,,Stond ik daar vanwege het coronavirus in mijn beschermende kleding. Hij schrok zich een hoedje.”

Huisarts Gaël Pennings van huisartspraktijk De Schakel in Nijmegen kan er inmiddels weer een beetje om lachen.

,,We hebben ervan geleerd dat we alle patiënten bij wie we in deze kledij visite lopen, eerst goed voorlichten. Zodat ze niet meer zo hoeven te schrikken.”

Hoestende patiënten

Voor Pennings en ál zijn collega’s in Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Boxmeer en omliggende gemeenten geldt: alleen nog als ‘maanman’ de deur uit als je op bezoek gaat bij patiënten die hoesten en niezen en mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Wat volgens Pennings nóg belangrijker is: ,,Met deze handelwijze zorgen we ervoor dat wij burgers en zorgmedewerkers beschermen tegen eventuele besmetting met het coronavirus.”



Het moet bescherming bieden van twee kanten: ,,Ook al hoesten en niezen de patiënten, dan is de kans toch veel kleiner dat wij het coronavirus mee naar buiten nemen en onszelf besmetten. Andersom is het ook zo dat we minder snel mogelijke ziektekiemen overdragen op de patiënten en ons personeel.”

Strikte volgorde

Met name het uittrekken vergt een strikte volgorde. ,,Eerst de handschoenen uit, dan de spatbril af, dan mutsje, mondmasker en ten slotte de schoentjes uit.”