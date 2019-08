Huisartsen verzoeken voedselbank zelf eten in te kopen

NIJMEGEN - Huisartsen hebben de voedselbank in Nijmegen verzocht om zelf vers voedsel in te kopen. Daarmee kunnen gezondere voedselpakketten samengesteld worden. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat positief tegenover het verzoek.

,,Als huisartsen in Nijmegen dit een goed idee vinden, is dat in principe prima. Landelijk hebben we hier alleen geen ervaring mee’’, zegt een woordvoerder van de LHV.

Edwin de Vaal, huisarts in de Nijmeegse wijk Meijhorst, steunt het plan gezondere voedselpakketten samen te laten stellen. Hij merkt wel op dat mensen met minder geld vaak niet goed beseffen wat gezond voedsel is.

Recepten

Ook is het volgens hem maar de vraag of bezoekers van de voedselbank weten hoe zij moeten koken met vers eten en of zij het daadwerkelijk nuttigen. Hij pleit daarom bijvoorbeeld voor recepten in voedselpakketten, die studenten diëtiek zouden kunnen maken.



,,Ook zou je het gesprek met mensen moeten aangaan. Een volgende stap zou kunnen zijn dat je één keer per week een kookclub begint.’’

Gisteren werd duidelijk dat veel voedselbanken last hebben van minder aanbod. Nijmegen maakte duidelijk dat ze ook zelf eten inkopen. ,,We weten dat daar in voedselbank kringen verschillend over wordt gedacht, maar wij kiezen er bewust voor om het wel te doen”, zegt Hans van de Westen van de Voedselbank Nijmegen.

Richtlijnen