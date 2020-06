Huiselijk geweld door corona niet toegenomen

NIJMEGEN/DOETINCHEM - De coronacrisis heeft er niet voor gezorgd dat hulporganisaties een stijging zien in huiselijk geweld of kindermishandeling.

Bij hulporganisaties bestaan nog altijd grote zorgen over gezinnen waar het de laatste tijd al moeilijk ging, maar in de meeste gezinnen lijkt het massaal thuiszitten niet voor grote problemen te zorgen.

Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zegt geen stijging zien van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij veel hulpverleners was de verwachting juist dat het aantal meldingen zou stijgen.

Buren horen meer van elkaar dan normaal

De drie regionale Veilig Thuis-organisaties zien wél het aantal meldingen en adviesvragen van buren of kennissen toenemen. ,,Omdat iedereen nu thuis is, horen buren meer van elkaar dan normaal.’’ zegt directeur Lucelle van Hövell van Veilig Thuis in Gelderland-Zuid. ,,Omdat kinderen niet naar school of bij zorginstellingen kwamen, daalde het aantal meldingen van die instanties.’’

De meldingen die wél gedaan worden, gaan vaak over gezinnen waar het al rommelde én waar het nu echt uit de hand loopt en uitmondt in geweld of ernstige verwaarlozing. ,,Maar het is lastig te zeggen of dat in alle gevallen door de coronamaatregelen komt’’, zegt Van Hövell.

Chatten is ook mogelijk

Omdat de zorgen over de situaties in sommige gezinnen blijven, heeft het ministerie eerder landelijk het codewoord Masker -19 ingevoerd, waarmee bij apotheken huiselijk geweld kan worden doorgegeven. Sinds maandag 25 mei is het ook mogelijk te chatten met een medewerker van Veilig Thuis. ,,Met de huidige Corona-maatregelen is het voor slachtoffers mogelijk nog lastiger om thuis te bellen. We willen als Veilig Thuis ook bereikbaar zijn voor de groep die geen kans ziet om te bellen, maar wellicht wel kan chatten’’, aldus Van Hövell.