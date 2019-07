Huisuitzetting studentendispuut Nijmegen dreigt na afwijzen bezwaar

Pizzabezor­ger gewond door val van scooter in Nijmegen

8 juli NIJMEGEN - Een pizzabezorger van pizzaketen Domino's is maandagavond gewond geraakt door een eenzijdig ongeval in Nijmegen. De bezorger kwam even na 19.00 uur ten val en moest door de ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis.