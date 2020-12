Huisvesting vluchtelingen loopt helemaal vast in de regio: ‘Dit gaat ons niet lukken’

Gemeenten in de regio moeten in het eerste half jaar van 2021 dubbel zoveel asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten. Het kost gemeenten nu al grote moeite om mensen met een verblijfsvergunning een huis te bezorgen. De meeste gemeenten hebben een achterstand.

Ondertussen zitten asielzoekercentra stampvol, omdat de doorstroom naar gewone huizen stokt. De Immigratie en Naturalisatie Dienst heeft een flinke achterstand als het gaat om asielaanvragen. Ook dat zorgt ervoor dat vluchtelingen lang in een asielzoekerscentrum verblijven.

Die achterstand bij de IND wordt in deze periode met extra menskracht aangepakt. Dat zorgt ervoor dat ineens flink meer asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, en dus daarna een huis nodig hebben. Moesten het afgelopen half jaar 6500 statushouders in Nederland een huis krijgen, het komende halfjaar zijn dat er 13.500. De vraag is of gemeenten deze verdubbeling aankunnen.

Quote We hebben er afspraken met de provincie over gemaakt, en hebben inmiddels al een deel van de achter­stand weggewerkt woordvoerder Westbetuwe

44 vergunninghouders

Zo moet de gemeente Westbetuwe in de komende drie weken nog 44 vergunninghouders een huis geven, voordat op 1 januari de volgende groep van 40 personen voor de deur staat. ,,Onze achterstand was nog veel groter”, zegt een woordvoerder van de fusiegemeente Westbetuwe. ,,We hebben er afspraken met de provincie over gemaakt, en hebben inmiddels al een deel van de achterstand weggewerkt.” Maar 44 woningen worden er in drie weken tijd niet gevonden.

In Nijmegen geldt hetzelfde verhaal. Dertig huizen in drie weken, dat lukt niet. De taakstelling die gemeenten krijgen van de rijksoverheid is per gemeente verschillend. Het gaat om het aantal asielzoekers dat een gemeente per half jaar moet huisvesten. In Nijmegen waren dat er het afgelopen half jaar 65, waarvan er 35 inmiddels een plek hebben gekregen. Het eerste half jaar van 2021 moet Nijmegen plaats maken voor nog eens 136 mensen met een verblijfsvergunning, terwijl het de achterstand uit 2020 nog moet weg werken.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is er duidelijk over. De taakstelling voor 2021 is niet realistisch. ,,Op de normale manier gaat ons dit niet lukken”, zegt woordvoerder Esther Verhoeff. ,,Daarom zijn we nu een taskforce gestart met de Rijksoverheid, coöperaties en gemeenten. We onderzoeken of we kantoorpanden kunnen ombouwen of tijdelijke huisvesting kunnen realiseren. Hoe dan ook hebben we een bijzonder oplossing nodig, anders lukt dit niet.”