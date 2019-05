Hulpbehoevende ‘roze oudere’ heeft het dubbel zo lastig

Volgens Pijpers zorgt dit ook voor problemen in de zorg. ,,Het simpele feit dat mensen niet zichzelf kunnen zijn, is problematisch. Ik heb 115 65-plussers ondervraagd in heel Nederland met ‘andere’ seksuele geaardheid.



40 procent geeft aan in hun leven te maken gehad te hebben met pesten en uitsluiting door buren of medebewoners in een zorgcentrum. Voor de goede orde: het gaat om subjectieve ervaringen. De een is al gevoelig voor een vervelende blik of opmerking van de buurman.



Bij de ander is sprake van openlijke pesterij over de geaardheid. Het gevolg is hoe dan ook dat deze mensen huiverig worden om hulp te vragen als dit nodig is.”