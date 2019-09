Hulpdiensten oefenen aanvaring passagiersschip op de Waal bij Nijmegen

Dat dit scenario relevant is bleek wel eerder dit jaar. Op 20 maart kwam het Zwiterse passagiersschip Edelweiss in aanvaring met een vrachtschip volgeladen met auto’s . Aan boord van de Edelweiss brak brand uit en de 160 passagiers werden met boten van het schip geëvacueerd. (verhaal gaat verder onder de foto)

Gelijkenissen

Het scenario dat donderdag werd geoefend toont veel gelijkenissen met 20 maart. Door de botsing was in het passagiersschip brand uitgebroken en de passagiers - enkele tientallen voor deze oefening - moesten met boten van boord worden gehaald.



Ook was door de fictieve botsing aan boord van het vrachtschip is een slachtoffer bekneld geraakt. Terwijl brandweerlieden het slachtoffer bevrijden, is de politie druk om een te water geraakt persoon te redden.



