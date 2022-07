Hulpdiensten rukken groots uit naar De Geerkamp: maar waar is de explosie?

Deze gasten ontvangen Sinan Can en Geert Willems tijdens Vierdaagse in silent talkshow Via 44

NIJMEGEN - Hoofdredacteur Yeliz Çiçek van Vogue Nederland, zangeres Lakshmi en programmamaakster Eva Eikhout zijn in de Vierdaagseweek de drie gasten van Via 44, de talkshow van documentairemaker Sinan Can en verslaggever Geert Willems van ‘De Gelderlander’.

29 juni