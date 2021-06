Hulpdiensten rukken massaal uit voor ‘drenkeling’ in de Waal; blijkt fiets te zijn

Mens versus natuur: wie moet zich aanpassen? ‘Het zijn geen knuffeldie­ren, die leuk zijn voor een selfie’

11 juni NIJMEGEN - Beroering alom over een filmpje waarop te zien is hoe een Schotse hooglander in Nijmegen, in het populaire recreatiegebied aan de Spiegelwaal, een vrouw op de hoorns neemt en in de lucht slingert. De dieren zijn na het incident verplaatst. En dat stuit op zware kritiek. Moet het dier wijken voor de mens, of juist andersom?