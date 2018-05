Hulpdiensten vinden vermiste jongen onderkoeld bij Waalbrug na zoektocht

Speelplein wordt bouwplaats, bewoners Meijhorst boos

9:13 NIJMEGEN - Bewonersplatform Meijhorst is onaangenaam verrast door de gekozen locatie voor een bouwplaats in de wijk. Die richt woningcorporatie Portaal deze week in aan de 27ste straat op een veelgebruikt speelplein midden in de woonwijk.