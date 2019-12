Hulpverlener gaat in Nijmegen voortaan ook huisdier checken bij kwetsbare gezinnen

Beuningse Boys overwin­tert in beker na spektakel­stuk tegen Blauw Wit

12 december NIJMEGEN - Beuningse Boys overwintert in de districtsbeker. De derdeklasser was donderdagavond in Nijmegen met 3-5 te sterk voor competitiegenoot Blauw Wit. Het treffen in de tweede ronde werd een waar spektakelstuk.