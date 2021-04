Huub Bellemakers (GL) wordt dagelijks bedreigd: ‘Ze komen in het donker, ik vind dat angsthazerig’

‘Nimma in een notendop’: Nijmeegse nostalgie vertaald in vrolijke liedjes

7:00 NIJMEGEN - Muzikant Dirk-Wim in 't Hof had door de coronacrisis tijd genoeg om nieuwe liedjes te schrijven. De inspiratie hield maar niet op en het werd een complete show. ‘Nimma in een notendop’ is een interactief programma waarmee hij de boer op wil. Met de videoclip ‘Dansen in de Swing’ geeft hij een voorproefje.