Huurders protesteren bij kantoor Talis tegen huurverhoging: ‘Sociale huur soms duurder dan hypotheek’

vrijdaginterview Ron Evers heeft de ketchup van McDonald’s in het bloed

13:40 NIJMEGEN - Hij heeft na zijn 40ste de hele administratie uitbesteed. Ron Evers is niet de man om zich in een kantoor te buigen over salarissen en personeelsplanning. Hij wil in 'zijn' restaurants zijn: de McDonald's in de Broerstraat, Molenstraat en Dukenburg.