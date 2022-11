‘Huygenskat’ is een graag geziene gast op de bètafaculteit

Nijmeegs bedrijf moet Britse fabriek verkopen vanwege chipoorlog met China

NIJMEGEN - De Nijmeegse maker van computerchips Nexperia moet gedwongen een fabriek verkopen in Wales. Volgens de Britse overheid is de nationale veiligheid in het geding omdat Nexperia in Chinese handen is. Het bedrijf zegt ‘geschokt’ te zijn en gaat in beroep tegen het besluit.

