Iconic Festival in Nijmegen met muziek van Queen, ABBA en Coldplay

Genieten van muziek Foo Fighters en Ed Sheeran tijdens tributefes­ti­val Iconic

NIJMEGEN - Dichterbij ‘the real deal’ komen, is onmogelijk. Dat belooft de organisatie van festival Iconic dat op 7 mei voor de tweede keer tributebands van grote namen als Foo Fighters, Editors, The Beatles en Ed Sheeran op de planken brengt in het Valkhof Park.