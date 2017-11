Identiteit spoordode in Nijmegen blijft raadsel

NIJMEGEN - Hij is duizenden keren gedeeld op Facebook, de foto van de sleutelbos die is gevonden bij de onbekende man die omkwam bij de aanrijding met een trein in Nijmegen. Maar het heeft de politie nog niet dichter bij zijn identiteit gebracht.

De man is dinsdagavond kort voor negen uur door de trein aangereden op het spoor bij de Scheidingsweg in Nijmegen. Hij droeg op zijn lijf geen andere bezittingen dan - vermoedelijk - de sleutelbos. De politie is woensdag bij daglicht teruggegaan om te zoeken naar andere persoonlijke bezittingen of aanknopingspunten wie de man kan zijn. Die zoektocht heeft niets opgeleverd.

Social media

Bij de politie is ook geen melding binnengekomen van iemand die vermist wordt van wie de beschrijving overeenkomt met die van de onbekende dode. Dit is in Nederland heel ongebruikelijk. Vandaar dat donderdag via social media een foto van de sleutelbos naar buiten is gebracht en een omschrijving van hoe hij eruit zag en welke kleren hij droeg. Dit heeft een aantal tips opgeleverd, zegt een politiewoordvoerder. Die worden momenteel nagetrokken. Maar vooralsnog is het raadsel van de identiteit van de man niet dichterbij een oplossing.

Zwarte jas