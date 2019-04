‘IE’ is lichtgroen en ‘AA’ is rood, bijna iedereen koppelt een kleur aan een geluid

Het is al langer bekend dat mensen met synesthesie een smaak proeven bij het horen van een stem of een kleur verbinden aan een cijfer. De waarnemingen van de zintuigen lopen bij 1 op de 25 mensen door elkaar. Dit nieuwe onderzoek laat zien dat veel mensen op een systematische manier klanken met kleuren verbinden.

De wetenschappers melden dat de keuze voor een bepaalde kleur sterk is verbonden met de klanken in de Nederlandse taal. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat een hogere klank werd verbonden met een lichtere kleur. Maar als het alleen hier aan lag, dan zouden de gekozen kleuren als een soort regenboog van licht naar donker verspreiden. In dit onderzoek komt naar voren dat klanken die erg lijken op de ‘ie’ in dezelfde kleurcategorie worden ingedeeld. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de ‘aa’ of de ‘oe’.