‘Iedereen mag er zijn en op zijn/haar/hen eigen wijze’

Overstro­min­gen zoals in Limburg niet te voorkomen, maar schade te beperken: ‘Niets doen is geen optie’

Je kunt overstromingen zoals in juli 2021 in Zuid-Limburg niet voorkomen, wel de schade en risico’s verkleinen. Dat kan onder meer door niet meer te bouwen in gebieden waar verhoogde kans op overstromingen bestaat, te voorkomen dat de bodem nog verder versteend wordt, een goede crisisbeheersing, en het bewustzijn van de risico’s bij inwoners te vergoten, zodat die weten wat hen te doen staan als het water komt. Dat zijn enkele van de voornaamste adviezen aan provincie en Waterschap Limburg uit een watersysteemanalyse van kennisinstituut Deltares, gepresenteerd tijdens een webinar gisteren.

27 januari