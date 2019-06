Iedereen ziet nu hoe druk (of rustig) het in de Nijmeegse binnenstad is

NIJMEGEN - Uniek in Nederland: twintig sensoren registreren in de binnenstad van Nijmegen de verkeersdrukte. De pilot, die vrijdag live ging, heeft inmiddels ook de interesse van steden als Amsterdam en New York gewekt.

Waar in Nijmegen moet je als ijscoman in dit zonovergoten weekend staan?

Grafieken en tabellen

Een vraag die sinds vrijdag een stuk makkelijker te beantwoorden is: de sensoren brengen de Nijmeegse binnenstad in beeld in grafieken en tabellen, die voor iedereen zijn in te zien op de website van de gemeente Nijmegen.

Ook zijn op de lantaarnpalen waaraan de sensoren hangen QR-codes geplakt, waarmee passanten met de mobiele telefoon live de drukte kunnen checken. Behalve de drukte wordt ook geregistreerd of bezoekers de binnenstad lopend, fietsend of met de auto doorkruisen.

Inzicht voor ondernemers

Wethouder Monique Esselbrugge is in haar nopjes met het project, dat een jaar duurt: ,,We hopen dat het inzichten biedt voor ondernemers, maar ook voor ons als gemeente. Aan de hand van de resultaten kunnen winkeliers bijvoorbeeld inspelen op de inzet van personeel. Tegelijkertijd kunnen zij ook acties initiëren voor momenten in de week dat het rustig is in de binnenstad, om meer klanten te trekken. Voor ons als gemeente is het interessant om te zien hoe gebruik wordt gemaakt van de publieke ruimte.”

Irene Bruines van Intemo, het bedrijf dat de sensoren heeft ontwikkeld, ziet nog een voordeel: ,,Het brengt ook de verkeersveiligheid in de binnenstad in kaart. Maken voetgangers gebruik van zebrapaden, of steken ze elders op de weg over? Op welke plekken is verkeersdrukte te verwachten?”

Strategische plekken

De afgelopen maand zijn de camera's verspreid over de stad opgehangen. Ze hangen op strategische plekken als de Ziekerstraat (ter hoogte van kledingzaak Coef), het begin van de Molenstraat en onderaan de Lange Hezelstraat. Bij station Nijmegen hangen ten slotte meerdere sensoren. Op dit moment zijn dertien sensoren in werking, de overige zeven volgen binnenkort.

Het is te nog te vroeg om conclusies te verbinden aan de eerste registraties, benadrukken Esselbrugge en Bruines. Toch zijn de afgelopen weken, tijdens het ‘proefdraaien’ van de sensoren, wel al enkele trends te ontwaren, zegt Bruines. ,,Je kunt onderzoeken of er doordeweeks duidelijke spitsmomenten zijn in de stad. In de weekenden komt het verkeer later op gang, maar is het wel constanter.”

De sensoren maken tot slot geen inbreuk op de privacy van binnenstadbezoekers, besluit Bruines. ,,We volgen geen mensen in de stad en slaan geen privacygevoelige gegevens op. De sensoren meten alleen wat voorbij komt, niet wie.”