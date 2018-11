Ierse folksensatie bespeelt eerst de stationspiano en daarna Doornroosje

Toen we hier de vorige keer waren stonden we in Merleyn, maar hebben we ook een hele poos op de piano in de stationshal gespeeld en zijn we met onze gitaren de straat opgegaan. Dat is blijven hangen: het is een geweldige studentenstad.”



De twee broers, ooit begonnen als straatmuzikanten, maken een stormachtige ontwikkeling door. In Ierland en Engeland verkopen ze steevast uit en worden ze in één adem genoemd met grote bands als Mumford & Sons. Dat hun bekendheid in Nederland wat achterloopt, lijkt ze niet te deren: ,,We vinden het vooral tof om zo te kunnen reizen. Daarnaast hebben we van veel bevriende bands de naam van poppodium Doornroosje gehoord. Het is voor ons bijzonder om hier nu zelf op te mogen treden.”