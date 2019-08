IJs is hot - zolang het niet té heet is

Mandy valt door huishoudfo­lie over Lents fietspad: ‘Wie doet zoiets?’

6 augustus LENT - Mandy Merkelbagh is maandagavond met haar fiets gevallen doordat over het Notenlaantje in Lent huishoudfolie was gespannen. Even later ging de Lentse terug en hing er opnieuw plastic. Ze zag vier jongens wegrennen. ,,Ik stond perplex. Wat is dit nu? Wie doet zoiets en waarom? Heel bizar.’’