IJshockeyfinale definitief niet in Nijmegen na rellen met hooligans

Update Directeur na frau­de-uit­spraak Rigter­groep: ‘Nog te vroeg voor conclusies’

15:19 ARNHEM/NIJMEGEN - Zorginstelling de Rigtergroep in Nijmegen heeft PGB-fraude gepleegd. Dat stelt de rechtbank in Arnhem althans in een voorlopig vonnis. Opmerkelijk: in een eerder tussenvonnis, vorige zomer, constateerde de rechter nog dat voor fraude onvoldoende bewijs was.