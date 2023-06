‘Ik heb het geluk dat ik leuke mensen ken, dus ik dans niet vaak alleen’

‘Diva Turner’ grote publieks­trek­ker bij Maldense Vierdaagse­fees­ten: ‘Het is nu wel lekker druk, ja’

Tributeartiest Diva Turner is donderdag 20 juli de grote publiekstrekker tijdens de Maldense Vierdaagsefeesten. De organisatie legde de finaliste van het televisieprogramma The Tribute, Battle of the Bands een dag na het overlijden van Tina Turner vast voor het evenement.