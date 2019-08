,,In het interieur zie je de Arts and Crafts-beweging terug, die kunst en ambachtelijk handwerk met elkaar verbindt. Beschildering van muren en de plafonds. Glas-in-loodramen met details van bloemen, bijen... Ik blijf nog steeds dingen ontdekken. Zo vond ik achter een paneel een gehoute lambrisering. Met die techniek werd een duurdere houtsoort op een goedkope plaat geschilderd. En ik ontdekte een plek waar een haard had gestaan.



Het is een familiehuis. We zouden na de koop, drie jaar geleden, hierheen verhuizen, toen mijn schoonvader viel. We hebben het huis aangepast, zodat hij hier gelijkvloers kon wonen. Wij zitten een paar deuren verderop, maar we gebruiken dit pand ook. Het is heerlijk om hier te zijn met vrienden, of alleen, zonder de hectiek van het gezinsleven. Of om met mensen bij elkaar te komen voor etentjes of feestjes.



Boven wonen enkele vrienden en is er een praktijkruimte. Mijn vader, kunstschilder, gebruikt het huis als expositieruimte. De bedoeling is dat we hier over een poos zelf intrekken. Ik zie het als mijn taak dit huis te koesteren en er zinvol gebruik van te maken.