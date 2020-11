‘Ilegale’ verkoop kerstbomen op Daalseweg gestopt na waarschuwing van handhavers

,,Volgens Handhaving moeten de kerstbomen binnen in de winkel staan en aldaar worden ingepakt en afgerekend. Anders is er een vergunning nodig voor verkoop op eigen grond. Maar waarom is wél een vergunning nodig voor kerstbomen en niet voor bijvoorbeeld vogelvoederhuisjes of perkgoed, die ook buiten staan en seizoensartikelen zijn?", vraagt Jurriën, die de winkel sinds 2004 verhuurt. ,,De handhavers konden mij daar geen bevredigend antwoord op geven.”



Daarnaast is verkoop binnen, volgens Jurriën, niet zo handig vanwege de coronamaatregelen. ,,We moeten immers de drukte mijden en anderhalve meter afstand bewaren.”