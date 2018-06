Illegale avonturier bezoekt en filmt griezelige locaties

videoNIJMEGEN/BOXMEER - Je geld verdienen door bijzondere plekken te bezoeken in het buitenland. Het klinkt als een droombaan, maar voor YouTuber Govert Sweep is het inmiddels doodnormaal. De 20-jarige Boxmerenaar neemt zijn ruim 200.000 abonnees op YouTube mee naar de meest spookachtige locaties ter wereld. ,,Wat ik doe is illegaal, maar ik wil niet asociaal overkomen."