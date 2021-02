Illegale Groesbeekse carnavalsoptocht leidt tot file én tientallen toeschouwers op straat

Bruls: geen extra controle brandvei­lig­heid panden

11 februari NIJMEGEN - De brand in een studentenhuis aan de Lange Hezelstraat vorige week is geen reden om soortgelijke Nijmeegse panden aan een extra check op brandveiligheid te onderwerpen. Dat stelt burgemeester Hubert Bruls na vragen van gemeenteraadsleden. Wel gaat Bruls bekijken of hij eigenaren van de panden per brief op het belang van brandveiligheid kan wijzen.