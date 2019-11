Illegale kamerverhuur gelegaliseerd ondanks negatief advies

Grote zoekactie naar ‘vrouw in moeilijkhe­den’ in Hatert nog zonder resultaat

11:21 NIJMEGEN - In de Nijmeegse wijk Hatert heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote zoekactie plaatsgevonden. De politie zocht met meerdere agenten, speurhonden en een politiehelikopter naar een ‘jonge vrouw in moeilijkheden’. De vrouw is nog altijd niet gevonden.