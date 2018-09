Ilse DeLange betovert Nijmeegse poptempel Doornroosje

In haar set speelde ze natuurlijk ook veel werk van haar laatste titelloze album, met instant klassiekers als OK, Lay your weapons down en Runaway. Twintig jaar na haar overdonderende debuut World of Hurt beschikt de zangeres echter over een uitgebreid repertoire, waarmee moeiteloos een greatest hits-show te vullen is. Miracle, So incredible, World of hurt, The great escape en Next to me, ze kwamen allemaal voorbij. De nummers van The Common Linnets, het muziekproject waarmee ze in 2014 bijna het Eurovisie Songfestival wist te winnen, sloeg ze over.