In 2025 alleen nog elektrische bevoorrading in centrum Nijmegen, en geen oude brommers en snorfietsen in drie gebieden

Nijmegen krijgt winkel vol slimme vindingen uit de regio

14:30 NIJMEGEN - In september is in de Pop’Hub in de Marikenstraat te zien wat er allemaal in Nijmegen is bedacht aan innovaties. Minirobot Tessa die mantelzorgers ontlast, de chips van NXP voor veiligere auto’s en de jarenlange zoektocht van Byondis naar een nieuw medicijn tegen borstkanker.