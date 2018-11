In 24 dagen naar 24 tijdszones: Leontine Hamer doet onderzoek naar de tijd

Studenten­huis­ves­ter: Meer verwarde studenten, vaak door drugs

6:50 NIJMEGEN - Studentenhuisvester SSH& constateert een stijging in het aantal verwarde personen in studentencomplexen in Nijmegen en Arnhem. Vaak speelt drugsgebruik daarbij een rol. Dat zegt Vincent Buitenhuis van de SSH&: ,,Het gaat daarbij niet om tientallen studenten, op jaarbasis zijn ze op één hand te tellen. Maar we hebben het dan wel over ernstige gevallen, meer dan voorheen.”