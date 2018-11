In Battlefield V vecht je met geallieerde troepen bij de Waalbrug

De scène in Nijmegen duurt niet veel langer dan een minuut - daarna maakt een neerstortend vliegtuig een eind aan de pret. Rotterdam komt in het nieuwe spel uitgebreider aan bod. Daar kunnen gamers twee verschillende missies online tegen anderen spelen.

Weinig belangstelling

Daan Fifis du Pont, manager van NedGame Nijmegen: ,,Dat Rotterdam in de nieuwe Battlefield zit wist ik al, maar Nijmegen? Wat leuk!” Veel belangstelling voor de nieuwste Battlefield is er nog niet, zegt hij. ,,In oktober zijn er veel grote games uitgebracht. Die is iedereen nu aan het spelen.” Bovendien heeft uitgever EA Games onlangs veel fans verloren door in een ander spel dure aankopen aan te moedigen. Fifis du Pont is niet van plan Battlefield V te kopen. ,,Ik speel zelf geen schietspellen.”