‘In de oorlog loopt iedereen krassen op, want een schone oorlog bestaat niet’

‘Smoesjes­man’ is weer aan de gang, nu in Nijmegen

10:40 NIJMEGEN - De ‘Smoesjesman’ is weer bezig. De man die met een vaag verhaal langs de deuren gaat om mensen een bescheiden geldbedrag afhandig te maken is dit weekend actief geweest in Nijmegen. De politie weet ervan en stelt een onderzoek in.