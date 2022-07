‘In de polders zie je een andere wereld’

Onlangs mocht ik een voorwoord schrijven voor een struingids van Berg en Dal. Een gids waarin de Ooijpolder centraal staat, met natuurlijk ook aandacht voor de stuwwal. Want als je daar bovenin staat, kun je vaak genieten van magnifieke vergezichten.



Tja en dan onze Stadswaard daar beneden aan de Waal. Lekker makkelijk te bereiken met het wiebelende Ooijpoortbruggetje. Heerlijk struinen door het zand. Soms sluit ik mijn ogen en zie ik de verhalen van hoe Nijmegen ooit treurde dat hier geen 17.000 woningen mochten worden gebouwd.



Einde van Nijmegen

Toen een minister er een streep door zette, sprak burgemeester Hustinx over het einde van Nijmegen. Tja, het is nu al decennia een ‘gouden struingebied’ voor stadsbewoners en Nijmegen is nog steeds een groeistad.