In dit huis hangt een GroenLinks-poster naast een exemplaar van Forum voor Democratie: ‘We hebben vaak discussies’

GroenLinks en Forum voor Democratie gebroederlijk naast elkaar: in de politiek is het niet voor te stellen. ‘Zeer benieuwd naar de gesprekken hier aan de eettafel’ en ‘ik zou hier een realityserie van maken’, klinkt het op Twitter, waar de foto volop wordt gedeeld en besproken.



Zelfs de kat die tussen de posters in beeld verschijnt, levert veel reacties op. ‘Hopelijk zorgt die dat ze elkaar niet in de haren vliegen’, zegt iemand bijvoorbeeld.



Discussies over de politiek

De bewuste foto is van een studentenhuis aan de Nieuwe Nonnendaalseweg. Student en Forum voor Democratie-aanhanger Bart Lemmers (21) woont daar samen met overwegend GroenLinks-stemmers. ,,We hebben vaak discussies over de politiek, dat zal je niet verbazen. De verschillen tussen de twee partijen zijn enorm. Toch kunnen we het goed met elkaar vinden en ontaardt het nooit in echte ruzies”, vertelt hij.