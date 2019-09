In driedelig pak op de motor: Distinguished Gentleman’s Ride in Nijmegen

Voor de zevende keer wordt de ‘Distinguished Gentleman’s Ride’ in Nijmegen gereden. Dit is een inzamelactie voor onderzoek naar onder andere prostaatkanker. Al is het ook ter promotie van de motorsport. ,,Door een paar rotte appels heeft de sport een slecht imago. Terwijl veel hobbyisten geen vlieg kwaad doen’’, zegt organisator William Gooren.



In totaal zouden er 250 hobbyisten starten, maar mede door de slechte weersvoorspellingen zijn 120 van hen afgehaakt. In veel steden werd de tocht vandaag ook afgelast, maar niet in Nijmegen. ,,Kanker stopt ook niet als het regent’’, zegt deelnemer Johan Mallo.