In één klap miljonair: het is een droom, maar hoe gaat het nu verder met de geluksvogels?

Het overkwam een jong stel , beiden 33 jaar. Mogen ze het hele bedrag houden, of komt de fiscus langs? Zeven vragen over het casino en de miljoenenprijzen.

1. De champagne zal rijkelijk hebben gevloeid, toch?

Nee. ,,We konden niets met hen doen, niet eens een glas champagne”, zegt de Nijmeegse casinomanager Arno Bongers. ,,Door de corona-restricties zijn de bars en restaurant dicht, vanaf tien uur 's avonds. ‘We hopen dat wanneer we morgenochtend wakker worden, dit geen droom is,’ zei het stel zaterdagavond. Maar we hebben de winnaars de dag erna uitgenodigd voor een lekker diner, dat was het feestelijke moment en daarbij is de cheque overhandigd. Ze hadden goed geslapen, zeiden ze.”