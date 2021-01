In elkaar getrapte Alex (55) is verbijsterd, politie stopt het onderzoek naar daders: ‘Hier kan ik niet mee leven’

interview Groene architect Daan Bruggink: ‘In een bos raakt niemand gestrest’

8 januari NIJMEGEN - Hij bouwt niet met beton of aluminium, maar met hout, leem, riet en houtvezels. Natuurlijke materialen. Maar hij kijkt ook naar vorm en productiewijze. De natuur is, kortom, zijn leermeester en de rode draad in zijn leven. De ‘groene’ architect wordt hij wel genoemd, Daan Bruggink, architect uit Nijmegen. Hij is een naam in de wereld van duurzaam bouwen en kreeg er recent een prijs voor: De Cirkel van Rijk van Nijmegen.