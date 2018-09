In Gelderland loop je de minste kans om vermoord te worden

interactieve kaartNIJMEGEN - Gelderland is de veiligste provincie om te wonen. Als het gaat om moord en doodslag dan. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Gelderland al jaren achtereen procentueel gezien het minst vaak moorden worden gepleegd. Deskundigen staan voor een raadsel.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft becijferd dat in de afgelopen vijf jaar in Gelderland 39 mensen het slachtoffer zijn geworden van moord of doodslag.

Dat zijn er 0,4 per honderdduizend inwoners. In provincies als Groningen en Zeeland zijn weliswaar minder mensen omgebracht (18 en 13), maar het is er met 0,6 en 0,7 keer moord en doodslag per honderdduizend inwoners minder veilig dan in Gelderland.

In Utrecht (0,7 moord en doodslag per honderdduizend inwoners) en in Brabant en Limburg (0,8) ligt het percentage aan ernstige delicten eveneens iets hoger.

Vriendelijke volksaard

Hoe dat kan? Deskundige Maarten Bloem van het CBS heeft werkelijk geen idee. ,,Ik zou het graag zoeken in de vriendelijke volksaard van de Gelderlanders, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik het niet weet.’’ Het CBS heeft eerder moord en doodslagcijfers gepubliceerd over de jaren 2011 tot en met 2015 en voor de zekerheid pakt hij die cijfers erbij. Daaruit blijkt dat Gelderland van alle provincies ook toen al de laagste score had met 47 gevallen van moord en doodslag, omgerekend 0,5 per honderdduizend inwoners.

,,In zijn algemeenheid geldt dat in grote steden meer criminaliteit is en ook moord en doodslag vaker voorkomt. De provincies Noord- en Zuid-Holland – met veel grote steden – springen er daardoor bovenuit. Maar de verschillen tussen de andere provincies onderling kunnen we niet duiden’’, zegt Bloem.

Verbazing

Bij bijna een op de drie vermoorde mannen betrof het een afrekening in het criminele circuit. Hieruit mag je niet afleiden dat de georganiseerde criminaliteit in Gelderland niet zo actief is als in de rest van Nederland, zeggen zowel Bloem als Anton van Wijk, criminoloog en directeur van onderzoeksinstituut Bureau Beke uit Arnhem.

,,Het is een mogelijkheid, maar we weten dat absoluut niet zeker’’, zegt Bloem. Cijfers over de georganiseerde misdaad in Nederland zijn er immers niet.