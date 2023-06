In Nijmegen helder weer vanochtend

update | met video ‘Monster­wesp’ rukt op in Gelderland: ‘Hij bijt bijen gewoon doormidden’

Het is een opvallend groot en angstaanjagend insect. Niet voor niets heeft de Aziatische hoornaar de bijnaam monsterwesp gekregen. Die hoornaar verovert Gelderland. De 'monsterwesp’ is al honderden keren gesignaleerd en is in de afgelopen vijf maanden al meer dan tien keer vaker gezien dan in heel 2022.