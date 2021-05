In stijl genieten van het songfestival: ‘We weten al wie er gaat winnen’

Nijmeegse politiek wil wel, maar kan niets tegen taxidienst Uber doen

15 mei NIJMEGEN - Sinds de komst van taxidienst Uber in Nijmegen is de sfeer behoorlijk grimmig tussen de taxichauffeurs. Ze zien het als oneerlijke concurrentie. De vakbond FNV wil dat de lokale politiek zich ermee bemoeit. Het is alleen de vraag of politiek Nijmegen iets tegen Uber kan doen.